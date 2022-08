Rochusfest in Lüttenglehn : Dominik Girmes ist Hahnenkönig in Lüttenglehn

Dominik Girmes ist Hahnenkönig in Lüttenglehn

LÜTTENGLEHN Norbert I. Dyckers war vier Jahre lang in Lüttenglehn. Nun wollten zwei Bewerber seine Nachfolge antreten. Dominik Girmes gelang es. Wie viele Schläge er benötigte und was er beruflich macht.

(kvm) Vier Jahre lang war Norbert I. Dyckers Hahnenkönig in Lüttenglehn. „Nun hat das etwa 650 Einwohner zählende Dorf einen neuen Hahnenkönig und die Zuschauer im proppevollen Festzelt mit Gastzügen aus Kapellen, Kaarst, Glehn, Grefrath, Epsendorf, Herrenshoff und Tackhütte freuten sich mit dem neuen König. Es ist der 39-jährige Dominik Girmes, der den Königshahn am Sonntag gegen 18 Uhr mit unglaublicher Taktik schon beim 54. Schlag bezwang und sich gegen seinen Mitbewerber Thorsten Jansch durchsetzte. Beruflich ist Dominik Girmes Greenkeeper. Er ist verheiratet mit Tina Girmes, Angestellte im öffentlichen Dienst. Das Paar hat zwei Kinder – Jonas (10) und Sophia (8). Proklamation des neuen Hahnenkönigspaares war am späten Montagabend.