Fernseharzt in Korschenbroich Doc Esser gibt in seiner Heimat Tipps für ein langes Leben

Pesch · Als Heinz-Willi Esser wurde er in Mönchengladbach geboren und wuchs in Korschenbroich-Pesch auf. Großen Bekanntheitsgrad hat er inzwischen als Fernseharzt Doc Esser. Auch in seiner Heimat sprach er über ein gesundes Leben.

12.04.2024 , 04:50 Uhr

Heinz-Willi Esser – einem größeren Publikum als Doc Esser bekannt – wuchs in Pesch auf. Im dortigen Pfarrheim gab er Tipps für ein gesundes Leben. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Rudolf Barnholt