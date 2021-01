Korschenbroicher Jugendeinrichtungen : Angebote für Jugendliche laufen digital weiter

Korschenbroich Die Kinder- und Jugendeinrichtungen in Korschenbroich müssen zwar im Corona-Lockdown geschlossen bleiben, halten aber auf digitalen Plattformen engen Kontakt zu ihren Besuchern.

Die Jugendeinrichtungen in Korschenbroich haben Kochen, Knobeln und Kultur im Angebot. In der SinnFlut in Glehn gibt es neben Hilfe beim Homeschooling auch Workout-Würfel für den Sport draußen, Taschen gegen Langeweile und Online-Spieleabende zum Beispiel im Escape Room.

Das Katho St. Andy in Korschenbroich wiederum hält für die Besucher eine Kreativ- und Kochwerkstatt To Go und Online-Show-Abende bereit. Im Klärwerk in Korschenbroich heißt es regelmäßig „Cook for Family“. Außerdem wird neben einem Spieltreff auch ein Mystery-Quiz angeboten.