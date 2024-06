Neueste Technik wird vorgestellt Diese Vorteile bringen Wärmepumpen

Wärmepumpen eilt oft noch der Ruf voraus, laut zu sein. Inzwischen meist zu Unrecht. In der Ausstellung der Hatus-GmbH an der Daimlerstraße können sich Besucher per Knopfdruck überzeugen, dass die Technik auch in dieser Hinsicht Fortschritte gemacht hat. „80 Prozent der Wärmepumpenbesitzer fühlen sich durch die Geräusche nicht gestört“, sagte Florence Siebert auf der Pressefahrt des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) e.V. zu vier mit Wärmepumpen beheizten Referenzobjekten in der Region. Die Tour startete bei einem Quartiersprojekt in Mönchengladbach mit dem Beispiel einer seriellen Sanierung in Gebäuden aus den 1950er-Jahren. In Wickrath wurde eine Doppelhaushälfte vorgestellt, in der Gebläse Konvektoren die Vorlauftemperatur von 55 auf 35 Grad senken.