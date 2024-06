Public Viewing in Biergärten und Gaststätten Wo Korschenbroicher die EM gemeinsam schauen können

Am 14. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft (EM). Wer keine Tickets für eines der Spiele, die in verschiedenen deutschen Stadien ausgetragen werden, bekommen hat und nicht alleine zu Hause schauen mag, der hat bei mehreren Lokalen, Gaststätten und Biergärten in Korschenbroich die Gelegenheit zum „Rudelgucken“. In den meisten Ortsteilen wird Public Viewing angeboten. Die Stadt selbst plant keine öffentliche Übertragung, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte.