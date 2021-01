Korschenbroicher Verwaltung : Diese Anträge sind bei der Stadt bereits digital möglich

Der Gang zu einem der Korschenbroicher Rathäuser, wie hier an der Sebastianusstraße, soll bald für viele Dienstleistungen nicht mehr nötig sein. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Der Gang zu den Korschenbroicher Rathäusern könnte für viele Anliegen bald unnötig sein. Manches ist bereits heute rein online realisierbar, anderes soll im Laufe des Jahres folgen.

Nicht nur die Schulen in Korschenbroich, auch die Verwaltung der Stadt bemüht sich um Fortschritte bei der Digitalisierung. Gerade in Corona-Zeiten ist es nützlich, wenn die Bürger nicht für alle Anliegen in die Stadtverwaltung kommen müssen.