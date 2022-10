Ermittlungen in Korschenbroich : Diebe stehlen Wertsachen aus Autos und flüchten

Die mutmaßlichen Täter sind nach Zeugenaussagen in einem Volvo geflüchtet. Foto: dpa/Friso Gentsch

Korschenbroich Am Donnerstag, 6. Oktober, wurden an der Oststraße und an der Straße „Rittergut Birkhof“ aus parkenden Fahrzeugen unter anderem Handtaschen und ein Laptop gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Donnerstag, 6. Oktober, haben Diebe an der Oststraße in Korschenbroich diverse Gegenstände aus parkenden Fahrzeugen entwendet. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Fahrzeuge jeweils zwischen 15 und 17 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Nach ersten Ermittlungen stahlen die Tatverdächtigen zweimal jeweils eine Handtasche inklusive Geldbörse. Aus einem Fahrzeug wurde ein Laptop mitgenommen und aus einem anderen ein Portemonnaie. Zeugen sollen gegen 17.45 Uhr beobachtet haben, wie ein dunkler Volvo eines älteren Baujahres mit durchdrehenden Reifen vom Parkplatz gefahren und links über eine rote Ampel in Richtung Vorst (Kaarst) geflüchtet sein soll. Nach den Zeugenaussagen handele es sich um einen Pkw mit einem „MM“- oder „MH“-Kennzeichen. Des Weiteren konnte der Fahrer sowie der Beifahrer beschrieben werden: Bei dem Fahrer des Wagens soll es sich um einen circa 30 bis 40-jährigen Mann handeln, der dunkle Haare und einen dunklen Bart hat. Auch bei dem Beifahrer handele es sich um einen etwa 30- bis 40-jährigen Mann, der mit dunkelblauer Kleidung sowie dunklen, kurzen und gelockten Haaren und dunklem Bart beschrieben wurde.

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw kam es nach Polizeiangaben zwischen 16 und 17 Uhr an der Straße „Rittergut Birkhof“. Aus dem geparkten Fahrzeug soll nach ersten Ermittlungen eine Geldbörse entwendet worden sein.