Korschenbroich: Die Veranstaltungen vom Heimatverein

Korschenbroich Das sind die Veranstaltungen des Heimatvereins im zweiten Halbjahr.

Nach dem großen Erfolg beim Sommerfest für die Mundart blickt der Heimatverein Korschenbroich auf die weiteren Termine in der zweiten Jahreshälfte. Zurzeit läuft noch bis zum 12. August die Ausstellung Fashion & Fiction im Kulturbahnhof. Dort trifft Mode Literatur. Es ist eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Textiltechnikum Mönchengladbach und der Hochschule Niederrhein.

Am 17. August wird eine neue Ausstellung eröffnet. Sie hat den Titel „Zukunft braucht Erinnerung“. Die Grevenbroicher Künstlerin Margarete Schopen-Richter zeigt in dieser Ausstellung, dass die Zukunft auch Erinnerungen braucht. Gezeigt wird ein Stück Zeitgeschichte aus dem ländlichen Rheinland der Nachkriegsgeneration mit authentischen Materialien. Diese Ausstellung dauert bis zum 16. September. Am 26. August veranstaltet der Heimatverein sein Sommerfest, zu dem viele Besucher erwartet werden, um bei Gegrilltem und kühlen Getränken über Themen zu sprechen. Ulf Afflerbach sorgt mit seinen Musik-Freunden für die passenden Töne.

Am 15. September startet der Heimatverein seine „Himmel un Ädt-Tour“ nach Köln. Wer mit fährt erlebt eine Führung über den Friedhof Melaten, eine Straßenbahnfahrt durch Köln, ein Mittagessen in einer Brauerei und die Besichtigung des WDR. Am 28. September startet eine weitere Ausstellung, sie trägt den Titel Ensemble. Renate Linnemeier und Holt sind ein deutsch-französisches Künstlerpaar. Beide sind tätig in den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Grafik, Fotografie und Objektunst. Die Ausstellung dauert bis zum 28. Oktober.