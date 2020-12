Müllkalender in neuem Gewand : Aus Abfallbroschüre wird Umweltheft

Korschenbroich Alle Korschenbroicher Haushalte haben in diesen Tagen Post von der Stadt erhalten. Im Briefkasten lag Altbekanntes im neuen Gewand. Der Müllkalender soll jetzt deutlich mehr Informationen bieten.

„Die Verteilung an alle Haushalte im Stadtgebiet erfolgt gerade“, sagt der Beigeordnete Georg Onkelbach. „Vielleicht sind einige aufgrund der neuen Optik zunächst irritiert über das Heft, das sie in ihrem Briefkasten vorfinden – aber ich kann den Blick hinein nur empfehlen.“

Über den heraustrennbaren Abfallkalender, Tipps zur korrekten Mülltrennung oder Schadstoff-Sammeltermine hinaus werden Aktionen rund um Umweltthemen vorgestellt. „Ich bin mir sicher“, so Anja Jacob, kaufmännische Betriebsleiterin des städtischen Entdorgungsbetriebs an der Wankelstraße in Glehn, „dass einige Beiträge darin die Leserinnen und Leser überraschen werden.“ Beispielsweise werden die städtischen Förderprogramme „Hausbaum“, „blühende Vorgärten“ und „Wasser für Straßenbäume“ präsentiert. Der jährlich ausgelobte „Klimaschutzpreis“ und der Wettbewerb „Fassadengrün“ werden erklärt. Es gibt kurze Artikel und Fotos zur aktuellen „Klimaschutz-Umfrage“ oder zur ebenfalls online stattfindenden „Werk-Stadt“ Korschenbroich. „Eine Menge Wissenswertes für alle, die sich für Umweltthemen in unserer Stadt interessieren“, findet Jacob und empfiehlt ebenfalls, das Heft anzuschauen – das auf hundertprozentigem Recyclingpapier gedruckt ist.