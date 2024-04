Mundartabend in Korschenbroich-Liedberg Die Schöpfungsgeschichte auf Platt

Als Josef Nowak und Hans-Willi Karls am Freitagabend im Sandbauernhof das Eingangslied „Schön, datt err do sitt“ anstimmten, freuten sich ziemlich genau 100 Zuschauerinnen und Zuschauer auf einen wunderbaren Mundartabend. Sie sollten nicht enttäuscht werden – die Veranstaltung des Heimatvereins Liedberg war ein voller Erfolg. Sensationell gut: der Auftritt von Bürgermeister Marc Venten. Als Geistlicher hatte er eine frohe Botschaft: Das „Platte Testament“ sei endlich wieder aufgetaucht. Venten las die Schöpfungsgeschichte in Plattdeutsch vor.