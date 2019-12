Neunjährige Volitigiererin aus Glehn : Eine Weltmeisterin auf dem Pferd

Korschenbroich Die neunjährige Mona Mertens aus Glehn war in diesem Sommer Teil der Junioren-Weltmeistermannschaft im Voltigieren. Selbst mitgeturnt hat sie dabei noch nicht. Doch schon jetzt trainiert sie wie die Großen.

„Mühle, in der Luft gedrehte Schere, Grundsitz mit seitlich ausgestreckten Armen, Handstand, Fahne.“ Mona Mertens zählt mühelos all die Übungen auf, die sie – ebenso mühelos – auf dem Rücken eines Pferdes vollführt. Denn Mona Mertens hat ein außergewöhnliches Hobby: Sie voltigiert.

Wenn Mona zeigen will, wo sich der Rücken von Manni oder Smarti, den heißgeliebten Mannschaftspferden, befindet, muss sie sich enorm recken und dabei auf die Zehenspitzen stellen. Dann kommen ihre Fingerspitzen etwa an 180 Zentimeter ran. Manchmal, weiß ihre Mutter Nina Mertens zu erzählen, beugt Manni seine Nase tief herab, um die Kinder liebevoll zu stupsen. Wie kommt Mona überhaupt auf so ein großes Pferd? Aufgang heißt das in der Fachsprache der Voltigierer.