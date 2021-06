Die Neuen im Korschenbroicher Stadtrat : Thomas Betz (FDP) will selbstbestimmtes Leben für jedermann

Neu im Stadtrat Korschenbroich: Thomas Betz (FDP) Foto: Thomas Betz

Serie Korschenbroich Thomas Betz ist voll durchgestartet: Er ist neues Mitglied im Korschenbroicher Stadtrat. Und er löste die Grande Dame der Korschenbroicher Liberalen, Hanne Wolf-Kluthausen, als Fraktionsvorsitzende ab. Was ihn als Freien Demokraten antreibt: „Der Einsatz für mehr Chancen durch mehr Freiheit.“

Von Rudolf Barnholt

Der soziale Aufstieg müsse unabhängig von der Herkunft und der Bildungsabschlüsse der Eltern möglich sein. Als Liberalem ist es dem 52-Jährigen wichtig, dass alle Generationen ein aktives und selbstbestimmtes Leben führen und genießen können. Wer ein Unternehmen gründen möchte, sollte die besten Bedingungen vorfinden.

Thomas Betz stammt aus Rheinhessen. Der Umzug von der Weinregion in eine Altbierregion ist ihm nicht schwergefallen. Die Leidenschaft für einen guten Wein und ein gutes Essen hat er mit nach Korschenbroich gebracht. Thomas Betz ist Diplom-Betriebswirt und arbeitet im Management eines japanischen IT-Konzerns. Er ist verheiratet. Zurzeit heißt es zu verzichten: Die Reisen mit seiner Frau, auch in ferne Länder, sind in der Vergangenheit ebenso wenig möglich gewesen wie Restaurantbesuche. Dass man ihm seine Leidenschaft für gutes Essen nicht ansieht, liegt an seinem Hobby: „Ich bin sehr aktiv als Läufer.“

Thomas Betz, der auch ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf ist, hat noch einen Bezug zur Landeshauptstadt: Er ist Fan von Fortuna Düsseldorf. Die Frage, warum er sich in den Stadtrat wählen ließ, beantwortet er so: „Ich möchte unsere Heimat (noch) besser machen.“ An der Kommunalpolitik reizt ihn die Nähe zu den Menschen.