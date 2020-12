Korschenbroicher Straßennamen : Ein Sozialdemokrat in gefährlichen Zeiten

Serie Korschenbroich Jakob Scheulen war neun Jahre lang stellvertretender Bürgermeister in Korschenbroich, nur wenige Jahre nachdem er wegen seiner politischen Gesinnung noch der Verfolgung ausgesetzt war.

Jakob Scheulen hat in seinem Leben vier politische Systeme erlebt. Als Kind und junger Erwachsener das Deutsche Kaiserreich, dann die Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und schließlich die Bundesrepublik Deutschland. Die Systemwechsel waren für ihn bedeutender als für manchen anderen Korschenbroicher Zeitgenossen. War er doch als Sozialdemokrat vor allem zwischen 1939 und 1945 ständig der Gefahr der Verfolgung ausgesetzt. Seit 2014 ist nach ihm die neu geschaffenen Jakob-Scheulen-Straße in Korschenbroich benannt.

Dass der am 6. Dezember 1890 geborene Scheulen lange nach seinem Tod mit dieser Namensgebung geehrt wird, liegt an seinen politischen Verdiensten nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits ab 1946 war er wieder als Sozialdemokrat aktiv, ab 1948 war er Mitglied des Gemeinderates und ab 1952 stellvertretender Bürgermeister von Korschenbroich. Beides blieb er bis zu seinem Todesjahr. Am 1. Oktober 1961 starb Scheulen in Korschenbroich.