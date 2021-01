Korschenbroicher Straßennamen : Der letzte Gemeindedirektor in Kleinenbroich

Serie Korschenbroich Aus beruflichen Gründen verschlug es Hans Herzig 1965 nach Kleinenbroich. Später übernahm er den Vorsitz in gleich zwei Vereinen. 2017 wurde nach ihm eine neu geschaffene Straße benannt.

Geboren wurde Hans Herzig am 19. Dezember 1922 im damals zum Freistaat Preußen gehörenden und heute polnischen Breslau. Nach Kleinenbroich kam er erst 1965. Das reichte ihm allerdings, um zu einer prägenden Gestalt in dem damals noch eigenständigen Ort zu werden. So sehr, dass nach ihm 2017 die westlich der Dietrich-Bonhoeffer-Straße neu geschaffene Hans-Herzig-Straße benannt wurde.

In Oberhausen hatte Herzig 1950 seine Frau Elisabeth, geb. Orlob, kennengelernt, mit der er zwei Töchter hatte. Dorthin hatte es ihn nach seinem Soldatendasein im Zweiten Weltkrieg und kurzer englischer Gefangenschaft verschlagen. Herzig sei als Gemeindedirektor sehr beliebt gewesen, „da er sich für die Bürger eingesetzt habe“, berichtet seine ehemalige Chefsekretärin Ellen Möske. Privat seien die Herzigs gerne gereist, „meistens in den Süden“. Hans Herzig starb am 10. September 1993 in Neuss. Er wurde 70 Jahre alt.