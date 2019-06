Internetauftritt der Korschenbroicher Parteien : Direkter Kontakt ist auch im Netz wichtig

Korschenbroich Neben dem direkten Kontakt zum Bürger ist für die Parteien der Internetauftritt von großer Bedeutung, um Angebote und Neuigkeiten mitzuteilen. Die Stadt- und Ortsverbände in Korschenbroich bieten dabei viele Ansprechpartner, an Aktualität mangelt es.

Auf die Frage, wie sich seine Partei für die kommende Kommunalwahl aufstellen müsse, antwortete Bürgermeister Marc Venten jüngst, dass die CDU „weiterhin den direkten Kontakt zum Bürger halten und vor Ort präsent sein“ müsse. So oder ähnlich dürften die Antworten auch bei den anderen Orts- und Stadtverbänden der Parteien in Korschenbroich ausfallen. Denn in einer Stadt von der Größe Korschenbroichs ist der direkte Kontakt zwischen Lokalpolitiker und Bürger immer noch von großer Bedeutung. Trotzdem darf es nicht an einem vernünftigen Internetauftritt fehlen, der Angebote und Neuigkeiten der Parteien bündelt. Wie sind die Parteien in Korschenbroich diesbezüglich aufgestellt? Ein Besuch der Internetseiten zeigt, dass die Bürger bei der Suche nach konkreten Ansprechpartnern überwiegend gut bedient und informiert werden. In Sachen Aktualität gibt es aber deutlich Luft nach oben.