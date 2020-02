Vom Schüleraustausch bis zum Musik-Event : Korschenbroicher Kontakte in die Welt

Korschenbroich Schüleraustausch, Städtepartnerschaft, Freundschaften, Kulturveranstaltungen. Die internationalen Verbindungen der Stadt sind vielseitig.

Heute, 44 Jahre später, mangelt es nicht an internationalen Kontakten in Korschenbroich. Und vieles davon hat Hoelper, später stellvertretende Schulleiterin des Korschenbroicher Gymnasiums bis zu ihrer Pensionierung selbst initiiert. Auf ihre Initiative hin sind Austauschprogramme mit Schulen in Alaska und Ungarn entstanden, die sogar bis heute Bestand haben. Sie hat 1991 auch den Kontakt zur „Schule Nr. 2“ in Troizk, heute Moskauer Stadtteil, hergestellt.