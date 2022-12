Stars aus Köln Die „Höhner“ treten in Herz Jesu auf

Buchhändler Ansgar Barbers kann sich vor Anfragen kaum retten. Denn inzwischen hat sich herumgesprochen, dass es am Montag, 19. Dezember, ein besonderes Konzert in der Herz-Jesu-Kirche in Herrenshoff gibt. Die „Höhner“ laden zum Weihnachtssingen und Leseabend ein. Die Karten gibt es aber erst ab Dienstag, 6. Dezember, in der Buchhandlung. „Sie werden wohl schnell weg sein“, vermutet Barbers. Es gibt nur 250 Plätze.