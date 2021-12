Luftaufnahme über Korschenbroich : Getreideernte im Drohnenkalender

Unsere Region von oben: Unter den verschiedenen Motiven im Drohnenkalender 2022 ist auch die Getreideernte in Korschenbroich. Der Kalender ist ab sofort erhältlich. Foto: Andreas Krebs / Jana Bauch Foto: Andreas Krebs / Jana Bauch

Korschenbroich Der Drohnen-Kalender 2022 zeigt auch ein Bild aus Korschenbroich. Die Getreideernte fingen die Fotografen Andreas Krebs und Jana Bauch als Motiv auf.

(bb) Getreideernte in Korschenbroich aus der Drohnenperspektive: Der Fotochef der Rheinischen Post, Andreas Krebs, ist gemeinsam mit der Fotografin Jana Bauch mit einer Drohne unsere Region entlang geflogen und hat sie von nah und fern aus unterschiedlicher Höhe über die Jahreszeiten hinweg fotografiert. Darunter eben auch die Getreideernte in Korschenbroich. In NRW wird etwa auf der Hälfte des Ackerlandes Getreide angebaut.