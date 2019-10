Mitgliederentwicklung bei den Korschenbroicher Parteien : Die CDU schrumpft am schnellsten

Korschenbroich Die Union ist in Korschenbroich mit 545 Mitgliedern unangefochten die größte Partei. Doch die „Kleinen“ konnten in den letzten zehn Jahren aufholen. Eine Übersicht über die einzelnen Stadtratsfraktionen.

Zwischen Europawahl und Kommunalwahl 2020: Wo stehen die Korschenbroicher Parteien und politischen Vereinigungen mit ihrer Mitgliederzahl heute und wie sollen neue Mitglieder gewonnen werden? Diese Fragen haben wir an Parteien und politische Vereinigungen gestellt. Die meisten Mitglieder hat die CDU in Korschenbroich. Zum 30. Juni 2019 waren es 545 Frauen und Männer, die sich zu den Werten der Union bekannten. Allerdings ist die Mitgliederzahl in den vergangenen zehn Jahren stetig zurückgegangen. Im Jahr 2009 engagierten sich noch 761 Menschen für die CDU in Korschenbroich. „Der Mitgliederverlust im Zeitraum der vergangenen zehn Jahre beruht fast ausschließlich auf Todesfällen“, sagte der Stadtverbands-Vorsitzende Ansgar Heveling.