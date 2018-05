Korschenbroich: Die Augenhilfe Afrika zieht Bilanz

Korschenbroich Stolze Jahresbilanz der Augenhilfe Afrika: Der aus Schützenkreisen entstandene Verein förderte im vergangenen Jahr in Kamerun Hilfsprojekte gegen den Grauen Star mit nahezu 50.000 Euro.

Thoren, sein Stellvertreter Peter Holzenleuchter, Kassierer Josef Cremer und Geschäftsführer Ralf Heinrichs dankten ausdrücklich den Spendern. Unter ihnen war auch der frühere Sparkassendirektor Dietmar Mittelstädt, bei dessen Verabschiedung allein 4000 Euro für die Augenhilfe Afrika zusammenkamen. Mit den Spenden unterstützt der Verein Operationskampagnen gegen den Grauen Star, der in Kamerun weit verbreitet ist. Augenarzt Raoul Cheuteu, dessen Ausbildung die Korschenbroicher Unternehmerfamilie Otten förderte, führte 2017 vier Operationsreisen in entlegene Regionen des zentralafrikanischen Landes durch. Gemeinsam mit seinem Kollegen Gilles Kagmeni könnte er an die 200 Erkrankten das Augenlicht wiedergeben. Derzeit ist Dr. Cheuteu auf seiner zweiten Operationsreise in diesem Jahr.