Tage der Entscheidung : Die Anmeldetermine der weiterführenden Schulen in Korschenbroich

Korschenbroich Ab Samstag können Eltern ihre Kinder anmelden. An allen drei Schulen sind zudem Beratungsgespräche möglich. Alle Informationen im Überblick.

Es wird wieder ernst für viele Eltern und ihre Kinder. Der Schulwechsel steht an. Die künftigen Schulabgänger der Grundschulen erhalten mit dem Halbjahreszeugnis eine schriftliche Information über die weiterführenden Schulen der Stadt Korschenbroich. Darin enthalten ist auf der letzten Seite ein Schüler-Personalbogen, den die Eltern ausfüllen müssen. Er ist mit dem von der Grundschule ausgehändigten Anmeldeschein, dem Halbjahreszeugnis des Kindes, der Empfehlung der Grundschule sowie einer Bescheinigung über erfolgte Masernschutzimpfungen zur Anmeldung mitzubringen. Die Eltern werden gebeten, ihr Kind bei der Anmeldung in der Schule persönlich vorzustellen. Das sind die jeweiligen Termine in Korschenbroich in diesem Jahr: