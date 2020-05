Antrag für Korschenbroicher Hauptausschuss : Aktive fordert Verzicht auf Außengastronomiegebühren

So wie hier in Bielefeld müssen auch in Korschenbroich derzeit die Stühle der Cafés, Restaurants und Kneipen leer bleiben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Korschenbroich Um die Korschenbroicher Gastronomen weiter zu entlasten, fordert die Fraktion eine längerfristige Aussetzung der Zahlung. Die Stadt verzichtet derzeit bereits auf das Geld und kann sich eine Ausweitung vorstellen.

„Die Gastronomie ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen, da sie in den letzten Wochen praktisch keine Einnahmen hatte“, heißt es in der Antragsbegründung. Auch in den kommenden Wochen und Monaten sei mit deutlich reduzierten Einnahmen zu rechnen. Damit die gastronomischen Betriebe in Korschenbroich dennoch erhalten blieben, sei eine Entlastung erforderlich. Daher sollten laut Aktive die Sondernutzungsgebühren für dieses Jahr nicht erhoben werden. „Bereits gezahlte Gebühren für das Jahr 2020 werden erstattet“, heißt es in dem Antrag.