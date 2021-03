Ehepaar Klein feiert Diamentene Hochzeit : Beim Tanz in Mönchengladbach hat es gefunkt

Korschenbroich 1960 lernten sich Johanna und Karl Klein aus Kleinenbroich beim Tanz in Mönchengladbach kennen und gehen seitdem Seite an Seite durchs Leben.

Sie feiern Diamanthochzeit: 1960 lernten sich Johanna und Karl Klein aus Kleinenbroich beim Tanz in Mönchengladbach kennen und gehen seitdem Seite an Seite durchs Leben. Die beiden ehemaligen Textilarbeiter waren in der gleichen Firma in Mönchengladbach beschäftigt und gaben sich am 9. März 1961 auf dem Standesamt das Ja-Wort.