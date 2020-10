Quote erreicht : Deutsche Glasfaser beginnt Ausbau in Kleinenbroich

Kleinenbroich Die erforderliche Quote wurde erreicht, auch für einige Kleinenbroicher gibt es bald schnelleres Internet. Bis Jahresende sollen die Arbeiten laut des Unternehmens beginnen.

Die Deutsche Glasfaser wird noch in diesem Jahr mit den Arbeiten in Kleinenbroich beginnen. Wer auf schnelles Internet angewiesen ist, kann sich also freuen. Die Vertriebsbeauftragte Serpil Durmaz ist erleichtert: „Wir haben die Ausbauquote erreicht.“ Sie verspricht, dass die Erdarbeiten sehr zügig erfolgen werden, und das nicht ohne Grund: „Bevor wir in Vorst-Driesch loslegen, möchten wir Kleinenbroich machen.“