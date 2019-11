Weihnachtsaktion im Korschenbroicher Rathaus : Ein Baum verrät 222 Kinderträume

Korschenbroich Die diesjährige Weihnachtswunschbaum-Aktion im Rathausfoyer hat begonnen. Noch bis zum 13. Dezember können Geschenke für die bedürftigen Kinder und Jugendlichen abgegeben werden.

Die kleine Delegation vom Kindergarten Danziger Straße kam mit Geschenken. Die Mädchen und Jungen hatten zum Dekorieren des Weihnachtswunschbaums im Rathausfoyer selbst gebastelte Sterne und Schneemänner mitgebracht. Mit diesem Schmuck werden die Zweige der üppig gewachsenen Tanne nicht ganz so leer sein, wenn hoffentlich bald alle roten Pappe-Glocken gepflückt sind. Denn jede der insgesamt 222 Glocken trägt einen Herzenswunsch von bedürftigen Kindern und Jugendlichen.

Da ist die Bitte um warme Winterkleidung ebenso vermerkt, wie die Hoffnung auf Pokemon-Karten, Auto und Puppe. Rathausbesucher sind eingeladen, die Wunschkarten zu pflücken und zu erfüllen oder anderenfalls zurückzugeben. Erfahren in der Adventsvorbereitung gestalteten die Kinder die fachgerechte Hängung der Wunschzettel an den unteren Zweigen, während Bürgermeister Marc Venten, Katrin Maaß, Schulsozialarbeiterin Angela Weuthen und Organisatorin Monika Aschenbroich die höheren Zweige der Tanne übernahmen.

Aschenbroich hatte im Vorfeld die Wünsche zusammengetragen, gegebenenfalls Informationen recherchiert, da nicht alle Erwachsenen fit in der aktuellen Spielzeugszene sind. Weuthen hatte in Korschenbroich bei Kirchen, Schulen und karikativen Einrichtungen nachgefragt, wo Bedarf bestehen könnte. Bedacht werden ebenso Kinder, deren Eltern angefragt haben. „Die Anfragen waren immer sehr höflich. Da hat noch nie einer gefordert“, betont Weuthen. Sie garantiert Verschwiegenheit.

Die Wunschzettel sind nummeriert, die Paten erfahren keine Namen. Bei der Vorbereitung erhielten die Organisatorinnen Schützenhilfe von der St. Sebastianus-Bruderschaft, deren Mitglieder die Glockenformen passend zuschnitten. Präsident Peter Schlösser verspricht auch für dieses Jahr, dass kein Wunschzettel unerhört bleiben wird. „Sollten am Ende noch Wünsche übrigbleiben, werden wir sie erfüllen“, so seine Zusage. Geschenke können bis zum 13. Dezember an der Infotheke im Rathaus Sebastianusstraße abgegeben werden.