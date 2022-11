Im historischen Ortskern von Liedberg Endlich wieder Weihnachtsmarkt

Kaum war der Markt am ersten von zwei Tagen am Samstagmittag eröffnet, waren auch schon die großen Parkplätze am Hügel besetzt. Als am Abend die Besucher in dichten Trauben zusammenstanden und Deftiges wie Grünkohl mit Mettwurst verzehrt wurde, bilanzierte Heimatverein-Ehrenvorsitzender Leo Strerath zufrieden: „Es ist, als hätten die Menschen lange gewartet, dass endlich wieder Weihnachtsmarkt ist“. Offensichtlich ist auch gut gekauft worden, wie teilweise sichtlich geschmolzene Bestände in den Auslagen zeigten.