Bürgermonitor aus Korschenbroich : Der mühsame Weg zum Friedhof

Blick aus dem Hintereingang des Waldfriedhofs in Korschenbroich. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Heike Siemons beobachtet immer wieder, wie sich Senioren durch den Kies kämpfen und mit ihren Rollatoren hängen bleiben. Die Stadt erklärt jedoch, ein solches Material dort nicht verwendet zu haben.

Wenn Heike Siemons morgens auf den Feldwegen zwischen Herrenshoff und dem Waldfriedhof in Korschenbroich unterwegs ist, macht sie sich in letzter Zeit häufig Sorgen. Dann beobachtet sie Senioren, die sich mit ihren Rollatoren auf ihrem Weg zum Friedhof schwer tun. Weil sie in dem Kies auf dem Zugangsweg hängen bleiben, wie sie sagt.