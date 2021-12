Seit langem Brauch in Korschenbroich : Senioren-Besuchsdienst droht das Ende

Seit langem Brauch in Korschenbroich

Kleinenbroich Seit vielen Jahren koordiniert Beate Schaepers die Visiten bei älteren Kleinenbroichern, die besondere Geburtstage feiern. Mitte 2022 hört sie auf. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist bisher nicht gefunden.

Es ist ein von vielen geschätztes Ritual, wenn der Senioren-Besuchsdienst der Pfarrgemeinde St. Dionysius zu Jubilaren kommt. Zugezogene sind oft überrascht, wenn ihnen zu besonderen Geburtstagen im Namen der Gemeinde gratuliert wird. Doch die alteingesessenen Kleinenbroicher freuten sich in der Regel sehr über den Besuch, berichtet Beate Schaepers: „Mir ist gut in Erinnerung geblieben, wie ich einen Mann zum 80. Geburtstag mit zwei Tagen Verspätung besuchte, da unsere Geburtstage auf den gleichen Tag fallen. Seine Frau bekannte, sie habe sich schon sehr gewundert, dass die Kirche noch nicht dagewesen sei.“

Schaepers kann nicht sagen, vor wie vielen Jahren sie sich den Aktiven im Senioren-Besuchsdienst angeschlossen hat. Fest steht aber: Seit elf Jahren ist die Kleinenbroicherin Koordinatorin, hält also die Geburtstermine der älteren Semester in der Pfarre nach, koordiniert Besuchsdienste für Mitbürger ab 75 Jahren und bestellt beizeiten kleine Geschenke in Form von Kerzen oder Textbüchlein. Vor beinahe zwei Jahren erhielt die fast 77-Jährige schon selbst Besuch von der Pfarre mit einer Kerze zum Geschenk.