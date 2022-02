Rat Korschenbroich stimmt zu : Darum wird der Waldkindergarten teurer

So ähnlich könnte die Waldkita, die bereits im Sommer starten soll, auch aussehen. Foto: Daniela Buschkamp/Daniela buschkamp

Korschenbroich Die beiden Bauwagen allein reichen nicht. Zusätzlich muss eine Blockhütte gebaut werden – insbesondere für die Mittagsversorgung. Das hatte der Landschaftsverband Rheinland empfohlen.

Der Kauf und Aufbau von zwei Bauwagen für den Waldkindergarten muss ergänzt werden. Das Projekt wird dadurch teurer. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Stadtrat daher mit einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 60.000 Euro.

Daraus erklären sich nun die Kosten für die Blockhütte in Höhe von 60.000 Euro. Dadurch steigen nun auch die Gesamtkosten für den Waldkindergarten auf insgesamt 320.000 Euro. Die Stadt rechnet mit Zuschüssen von 240.000 Euro, die im Haushalt eingestellt sind. Die zusätzlichen 60.000 Euro, die zunächst nicht erwartet worden waren, will die Stadt zum einen durch höhere Zuschüsse den Landes in Höhe von 40.000 Euro erzielen.