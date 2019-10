Jugendtraining beim Kegelsportverein Korschenbroich : Ein Sport mit Nachwuchssorgen

Korschenbroich Einst Massenvergnügen, ist das Kegeln heute tief in der Krise. Die Mitgliederzahlen sinken. In Korschenbroich soll ein Kindertraining helfen.

Rohr weiß auch, dass Kinder wie Louis einer seltenen Spezies angehören. „Es sind schon auch ein paar Jüngere dabei, aber die meisten unserer Mitglieder sind über 40 Jahre alt“, sagt er. Gründe für den Mangel nennt er viele. Die Wettkämpfe am Sonntag seien nicht familienfreundlich. Lange Schultage verringern die Motivation der Jugendlichen. Dazu seien die Angebote heute immens. Er erinnert sich an ein Nachwuchstalent im eigenen Verein. „Er war Messdiener, spielte Trompete, Handball. Als dann auch noch der Fußball dazu kam, war es mit dem Kegeln vorbei“, sagt er.

Derartige Probleme gibt es nicht nur in Korschenbroich. In ganz Nordrhein-Westfalen verliert der Sport seine Mitglieder. Vor zwei Jahrzehnten gab es noch rund 11.000 Sportkegler in NRW, 2019 waren es noch 2493. Alleine in den letzten fünf Jahren hat der Verband mehr als ein Viertel seiner Mitglieder verloren. Nur ein Drittel der Sportkegler sind Männer unter 50 oder Frauen unter 45 Jahren. Nicht einmal jeder Zehnte ist höchstens 18 Jahre alt. „Alle Anstrengungen der Vereine, insbesondere Jugendliche für den Sport zu begeistern, haben nur geringen Erfolg. Eine Lösung ist nicht in Sicht“, sagt Inge Erwied, Pressewartin des Westdeutschen Kegel- und Bowlingverbands.