Häufiger Starkregen in Korschenbroich : Korschenbroichs Kampf gegen Überschwemmungen

Pesch Immer häufiger kommt es auch in Korschenbroich zu sintflutartigen Regenfällen. Dem sind die Kanäle nicht immer gewachsen. Die Stadt arbeitet an Maßnahmen, wie Hausbesitzer Schäden vorbeugen können.

Der Regenwasserkanal sei nicht schuld, meint Thomas Kochs, Technischer Betriebsleiter des städtischen Entsorgungsbetriebs: „Der neue Kanal ist nicht falsch gebaut worden.“ Kanäle könnten nie so dimensioniert werden, dass die für alle Wetterlagen gerüstet sind. Weil es immer häufiger zu extrem starken Regenfällen kommt, will sich die Stadt des Themas noch intensiver annehmen. Zurzeit arbeitet Kochs an einer Vorlage für den Betriebsausschuss, der voraussichtlich am 26. November tagen wird. „Wir werden Maßnahmen beschreiben, die der Bürger selber treffen kann, um ihr Hab und Gut zu schützen“, sagt Kochs.

„Bei dem Starkregenereignis am 15. August war es auch in Glehn und Kleinenbroich zu zum Teil schweren Überflutungen gekommen“, erinnert sich Kochs. Es gebe einen Starkregenindex mit einer Skala von eins bis zwölf. Der Regen im August habe es auf dieser Skala zu einem Stand zwischen acht und zehn gebracht. Das Dilemma im August beschreibt Kochs so: „Da kam in zu kurzer Zeit zu viel Regen runter.“ Was erschwerend hinzukam: Es hatte vorher lange nicht geregnet, der Boden war total ausgetrocknet. Er habe nicht so viel Wasser auf einmal aufnehmen können.