Englisches Theater am Gymnasium Korschenbroich : „Romeo und Julia“ - nicht nur für Schüler

Korschenbroich Das White Horse Theatre ist mit drei Stücken am Gymnasium Korschenbroich zu Gast. Am 22. Januar sind zum Höhepunkt auch alle Interessierten willkommen.

Ein besonderes Theatererlebnis bietet sich in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich (Don-Bosco-Straße 4). Dort ermöglicht das Gastspiel des White Horse Theatres am Mittwoch, 22. Januar um 19 Uhr einen Theaterbesuch von Shakespeares „Romeo und Julia“ in einer auf 90 Minuten gekürzten Version in Originalsprache.