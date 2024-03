Arbeitgeber in Korschenbroich Das Unternehmen Autoteile Post wächst weiter

Was 1986 mit einem Lager in einen Wohnwagenunterstand und einer Garage in Kleinenbroich begann, hat sich in knapp vier Jahrzehnten zu einem der größten Unternehmen in der Stadt Korschenbroich entwickelt: Die Rede ist von Autoteile Post – inzwischen seit 1996 an der Fuggerstraße in Kleinenbroich ansässig. „Wir sind ein kleines Familienunternehmen“, sagt Dennis Jakobs von der Marketing-Abteilung. Gleichzeitig lässt es sich dieses Unternehmen nicht nehmen, weiter zu wachsen. So entsteht auf dem Firmengelände der nächste Neubau. Bis zum Jahresende soll eine weitere Lagerhalle mit einer Grundfläche von 5000 Quadratmetern fertiggestellt sein, die die aktuelle Lagerfläche von 17.000 Quadratmetern ergänzt. Die Investitionssumme wird im mittleren siebenstelligen Bereich liegen, schätzt Vorstandsmitglied Thorsten Janssen.