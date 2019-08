Stadtarchiv Korschenbroich : Schätze aus dem Gedächtnis der Stadt

Stadtarchiv-Leiterin Michaele Messmann zeigt ein Plakat, das die Geburtstagsfeier des Kaisers Wilhelm II. ankündigt. Foto: Thomas Grulke

Korschenbroich Das Stadtarchiv Korschenbroich beherbergt alle Unterlagen und Dokumente aus und über Korschenbroich. Manche sind mehr als 250 Jahre alt. Mitunter findet Archiv-Leiterin Michaele Messmann auch noch bislang Unbekanntes.

Thomas Grulke

Wenn Michaele Messmann eine Akte, alte Dokumente oder Schriften sucht, kann sie das Findbuch zur Hand nehmen. Schon als sie vor gut 30 Jahren bei der Stadt anfing, leistete ihr das Buch, in dem alle Unterlagen aus und über Korschenbroich aufgelistet sind, wertvolle Dienste. Mit der Zeit fügte die Leiterin des Stadtarchivs den Bestand aus Kleinen­broich und Glehn hinzu. Auch wenn mittlerweile immer mehr Schriftstücke digitalisiert werden, so haben die Originale aus dem Archiv weiter einen hohen Wert. Das verdeutlicht nicht zuletzt der hohe Aufwand, mit dem derzeit mehr als 100 Jahre alte Dokumente gereinigt werden.

Diese Investition ist gerechtfertigt, denn mitunter lassen sich auch für die erfahrene Stadtarchiv-Leiterin noch kleine Schätze in den Räumen des Technischen Rathauses an der Don-Bosco-Straße bergen. „Es kommt immer wieder mal vor, dass wir in Akten auf Schriftstücke stoßen, die man sich zuvor noch nicht so genau angeschaut hat. Da ist dann auch mal was Überraschendes dabei“, sagt Michaele Messmann. So lohnt immer wieder ein Blick in die Schatzkammer, die zugleich das Gedächtnis der Stadt ist.

Info Wann das Stadtarchiv besucht werden kann Öffnungszeiten Das Stadtarchiv kann zu den Öffnungszeiten der Verwaltung besucht werden: montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Es können auch Termine individuell vereinbart werden. Suche Wer Dokumente oder Fotos hat, die er dem Stadtarchiv zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Michaele Messmann melden (Telefon: 02161 613212).

Besonders alt Schulden- und Schöffenbücher, deren Texte zum Teil aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammen, sind die ältesten Originaldokumente, die derzeit im Korschenbroicher Stadtarchiv liegen. Einige Schriften sind in das heutige Schriftsystem übertragen worden. Dazu gehört ein „Kauf-Brieff“ von 1751 aus einem Glehner Schöffenbuch. Noch etwas älter ist ein Siegelstempel der Glehner Kirchspielsschöffen mit dem Bild des Pfarrpatrons St. Pankratius aus dem Jahr 1742.

Zum Staunen Mitunter haben auch Kaiser Station in Korschenbroich gemacht – oder sie sind zumindest durch das Dorf geritten. So gibt es im Stadtarchiv eine Ankündigung der Bezirksregierung, dass Kaiser Wilhelm I. am 3. Juni 1878 durch Korschenbroich und Kleinenbroich reiten werde. Die Bevölkerung sei durch Schellenklang darüber zu informieren. Und im Jahr 1911 gab es in Korschenbroich eine Feier zu Ehren des Kaisers an seinem Geburtstag. Ein Plakat kündigte das Fest-Bankett „im Saale des Herrn Wilhelm Kronen“ an. Auf der Menükarte von damals: Schellfisch-, Schinken- und Filetgerichte.

Sehr lehrreich Von großer Bedeutung sind zudem alte Berichte der Bürgermeisterei Korschenbroich an den Landrat, die über die Lage von Industrie und Handel, das Schulwesen oder spezielle Wetterereignisse informieren. Auch in Schulchroniken finden sich interessante Artikel, so einen Bericht zum Ausbruch des ersten Weltkrieges namens „Schreckenskunde von Sarajewo“.

Die ältesten Bücher im Stadtarchiv stammen aus dem 18. Jahrhundert. Foto: Thomas Grulke

Der Siegelstempel der Glehner Kirchspielsschöffen aus dem Jahr 1742. Foto: Thomas Grulke