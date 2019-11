Die Laternen leuchten wieder : Das sind die Martinszüge in Korschenbroich

Das sind die Martinszüge in Korschenbroich

Kinder halten leuchtende Laternen in die Höhe.

Korschenbroich Ab Montag finden insgesamt 25 Martinszüge im Korschenbroicher Stadtgebiet statt. Eine Übersicht für alle Ortsteile.

In diesem Jahr finden im Stadtgebiet 25 Martinszüge statt. Zwischen dem 4. und 14. November erhellen Laternen, Gesang und strahlende Kindergesichter die Straßen der einzelnen Ortsteile. Eine Übersicht.

5. November 17.30 Uhr: Donatusstraße 3, Städt. Familienzentrum Pesch; 17.30 Uhr: Danziger Straße 21a, Städt. Inklusive Kindertageseinrichtung Danziger Straße; 17.30 Uhr: Am Sportplatz 5, Städt. Familienzentrum Am Sportplatz; 17.30 Uhr: An den drei Steinen/Ecke Zollhausstraße, Städt. Inklusives Familienzentrum Herrenshoff; 17.30 Uhr: Auf den Kempen 37, Städt. Kindertageseinrichtung Auf den Kempen