Bauprojekte in Korschenbroich Das sind die größten Baumaßnahmen in der Stadt

In diesem Zusammenhang spielt die kommunale Wärmeplanung eine Rolle. Alle Kommunen sind per Gesetz verpflichtet, bis Juni 2028 eine Wärmeplanung aufzustellen und eine kommunale Satzung zu erlassen. Korschenbroich schiebt das Thema nicht auf die lange Bank. Im Gegenteil: Die Stadt hat, auch dank der 100-prozentigen Förderung, ein Planungsbüro beauftragen können. „Ziel ist eine langfristige und strategische Bestandsanalyse“, so Tillmanns. An der Erstellung beteiligen sind auch die NEW und die Schornsteinfeger, die Daten zum Energieverbrauch und zu den Feuerstellen liefern können. „Wir sind sehr früh“, meinte Tillmanns. Schon im Oktober könnten die Daten erfasst und die nächsten Schritte eingeleitet werden.