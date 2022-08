Ab Samstag ist Schützenfest in Liedberg : Endspurt fürs Basteln der Klompen zum Schützenfest

Dieses Jahr gibt es wieder den Klompenball. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Liedberg Eröffnung des Liedberger Schützenfestes ist am Samstag, 20. August. Direkt zu Beginn ist es zwei Paraden. Wie der weitere Ablauf geplant ist.

Von Rudolf Barnholt

Am Samstag, 20. August, wird das Liedberger Schützenfest eröffnet. Um 15.30 Uhr treffen sich zunächst alle Züge beim König Georg Schütze zur Errichtung der Königsmaien. Anschließend finden zwei Paraden statt – eine in Drölsholz, die andere in Steinhausen. Abends trifft man sich zum Tanz im Festzelt. Es spielt die Roland-Brüggen-Band.

Am Sonntag steht um sechs Uhr das große Wecken auf dem Programm. Um 16.30 Uhr gibt es eine große Parade in Liedberg mit Zapfenstreich, um 19.30 Uhr folgt der Königsball.

Ein Höhepunkt am Montag ist der Klompenball im Festzelt mit der Prämierung der Klompen. Am Schützenfestdienstag wird ab 17.30 Uhr der neue König im Festzelt ausgeschossen. Mit dem um 20 Uhr beginnenden Königsball klingt das Schützenfest dann aus.

Die Liedberger haben zurzeit rund 230 Schützen. Zum ersten Mal mit dabei: Der neu gegründete Jägerzug Guude Burschen. Allerdings haben zwei Züge bereits angekündigt, in diesem Jahr zum letzten Mal mitzumarschieren.

Der Name des Schützenkönigs ist Programm: Georg Schütze war bereits Minister und Schützenkönig. An seiner Seite: Königin Sylvia. Der König ist ein Ur-Steinhausener, der schon so manches Fest mitgestaltet hat. Er war bereits 2019 ermittelt worden, die Krönung war dann im Frühjahr 2022 erfolgt.

Eine Besonderheit: In Liedberg wird der König mit einem Kleinkalibergewehr im Festzelt ermittelt. Das Gewehr ist so fixiert, dass für Besucher keine Verletzungsgefahr bestehen kann. Am Klompenball am Kirmesmontag werden sich auch die Kinder der Liedberger Kindertagesstätte und der Grundschule mit selbstgebastelten Klompen beteiligen. Der Klompenball ist einer der vielen feierlichen Programmpunkte, wenn zahlreiche Menschen die traditionell bunt geschmückten Klompen-Holzschuhe, wie man sie aus den Niederlanden kennt, tragen.