Schützen- und Heimatfest in Korschenbroich : Losglück und ein letzter Königstanz bei Unges Pengste

Korschenbroich Das Schützen- und Heimatfest Unges Pengste 2022 endet mit der 38. Pfingsttombola. Den Königinnen ging es zu schnell vorbei. Zuvor waren sie mit ihrem Geleit in Abendkleidern trotz heftigen Dauerregens durch die Ortsmitte gezogen.

Für Siegers, der nach seiner Wahl 2020 zum ersten Mal das Unges-Pengste-Fest als Präsident erlebte, ist es wichtig, dass solche Feste wieder in der Gemeinschaft gefeiert werden. „Es geht ja auch um ein Wiedersehen, denn nicht alle Korschenbroicher wohnen hier“, sagt Siegers und verweist auf Besuch von aktiven Schützen aus Bayern und gar aus Australien. Auf ein anderes Problem macht Katharinen-Präsident Frederik Hamm aufmerksam: „Einige hatten Anfang des Jahres nach zwei Jahren Pause schon die Hoffnung aufgegeben, dass es so ein Fest geben könnte und haben es nicht geschafft dabei zu sein.“ So seien die Junggesellen nicht in voller Stärke gewesen.