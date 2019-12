Weihnachtsmarkt in Korschenbroich : Klangvolle Premiere auf Rittergut Birkhof

Weihnachtsmarkt in Korschenbroich

Auch in diesem Jahr ist wieder der Weihnachtsmann auf dem Rittergut zu Gast. Foto: Rittergut Birkhof

Korschenbroich Beim 28. Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Lichterglanz & Glühweinduft“ dürfen die Besucher erstmals mitsingen.

Pünktlich zur Adventszeit hat sich das Rittergut Birkhof traditionell wieder in einen nostalgischen Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Lichterglanz & Glühweinduft“ verwandelt. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am Sonntag, 15. Dezember um 16 Uhr – dann werden zum ersten Mal in der Geschichte des Weihnachtsmarktes gemeinsam mit dem Oswald Ensemble Büttgen Weihnachtslieder gesungen. Besonders bewegt wird es auch immer samstags ab 18 Uhr: unter dem Motto „A Tännschen Please“ können Weihnachtsfreunde ein Tänzchen wagen.