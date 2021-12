Erschwerte Bedingungen : Das planen Gemeinden für Heiligabend in Korschenbroich

Korschenbroich Wegen der hohen Inzidenzwerte laufen die Vorbereitungen der Kirchen unter Vorbehalt. Für den Besuch der meisten Gottesdienste ist eine vorherige Anmeldung nötig. In den Kirchenräumen gelten eine Maskenpflicht sowie 2G oder 3G.

Für die Gemeinschaft der Gemeinden sind folgende Wortgottesdienste für Kinder geplant: 14.30 Uhr in St. Andreas, 14.30 in St. Dionysius, 15 Uhr in St. Georg, 15.30 Uhr in Herz Jesu. In St. Andreas (16 Uhr) und St. Dionysius (17.30) Uhr finden zudem Familienwortgottesdienste statt. Christmetten werden zu folgenden Zeiten zelebriert: 17 Uhr in St. Georg, 18 Uhr in St. Andreas, 19 Uhr in St. Marien, 20 Uhr in Herz Jesu, 22 Uhr in St. Dionysius.