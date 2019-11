Kabarett und Comedy in Korschenbroich : Mit alten Bekannten und Newcomern

Korschenbroich Das Kabarett- und Comedy-Programm der Stadt Korschenbroich bietet auch im kommenden Jahr wieder viel Abwechslung. Einer der Höhepunkte ist der Besuch des Düsseldorfer Kom(m)ödchen-Ensembles.

Die Kabarett-Veranstaltungen finden dabei in der Aula des Gymnasiums statt. Die in Kooperation von städtischem Kulturamt und VHS Kaarst-Korschenbroich realisierte Comedy-Reihe gastiert im Forum der Realschule. Der Abonnement-Verkauf ist jeweils gestartet. Bestellungen werden unter Tel. 02161 613107 oder 613212 oder per Mail an kultur@korschenbroich.de entgegengenommen.