Gedenkveranstaltung in Korschenbroich Hugo Kamper „einer der Helden in einer dunklen Zeit“

Auf zwei Stellwänden dokumentierten die Mitglieder der Geschichtswerkstatt der Realschule sowie der Stolperstein-AG des Gymnasiums, was sie über die Spuren jüdischen Lebens in der Stdt herausgefunden haben. Zusätzlich stellten sie die kostenlose Biparcours-App des NRW-Schulministeriums vor, mit der Stadtrallyes oder ein städtisches Quiz erstellt werden können. Wie bei einer digitalen Schnitzeljagd können Nutzer per GPS-Navigation etwas über die Geschichte der eigenen Stadt zu lernen. Die Realschüler haben bereits zweimal einen Biparcours erstellt: 2018 zum Thema „Jüdisches Leben in Korschenbroich“ und aktuell zum jüdischen Leben in Glehn.