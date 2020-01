Veranstaltung in Korschenbroich : Karten für „Kunst gegen Bares“ zu gewinnen

Veranstaltung in Korschenbroich

Organisator Lennard Rosar beim Pressegespräch in Korschenbroich. Foto: Stadt. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Am 6. Februar feiert das Format in Korschenbroich Premiere. Wer noch keine Karten gekauft hat, kann sie jetzt auch mit etwas Glück gewinnen.

Für die neue Veranstaltungsreihe „Kunst gegen Bares“ am Donnerstag, 6. Februar um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich verlost das Kulturamt der Stadt Korschenbroich über Facebook (www.facebook.com/kulturamt.korschenbroich) drei Mal zwei Eintrittskarten.

„Kunst gegen Bares“ ist ursprünglich ein Bühnenkonzept des Kölner Künstlers, Autors und Regisseurs Gerd Buurmann. Im Jahr 2007 fand die erste „Kunst gegen Bares“-Veranstaltung in Köln statt. Mittlerweile ist das Konzept in 40 Städten und Dörfern etabliert und im Februar erstmalig auch in Korschenbroich zu sehen.