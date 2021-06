Inzidenzstufe I in Korschenbroich : Das Jazzcafé startet am 25. Juni im Sandbauernhof

Das Jazzcafé startet wieder. Am 25. Juni ist die erste Veranstaltung im Sandbauernhof Liedberg. Foto: Reuter, Michael (mreu)

KORSCHENBROICH Es geht wieder los: Die Jazzcafé-Reihe der Stadt Korschenbroich. Auf eine musikalische Reise lädt Summit feat. Joscho Stephan am Freitag, 25. Juni, in den Sandbauernhof in Liedberg ein.

Die Inzidenzstufe I, die ab Freitag, 11. Juni, im Rhein-Kreis Neuss gilt, wirkt sich auch auf das Jazzcafé in Korschenbroich aus. Am Freitag, 25. Juni, kann es mit Summit feat. Joscho Stephan wieder stattfinden. Das teilte das Kulturamt der Stadt Korschenbroich am Donnerstag mit. Die Veranstaltung wird auf zwei Konzerte aufgeteilt. Diese beginnen um 19 Uhr und um 21 Uhr im Sandbauernhof Liedberg.

Wegen einer schulischen Abschlussfeier kann das Jazzcafé nicht im Forum der Realschule auftreten. Stattdessen spielen die Musiker in ihrer Lieblings-Location auf: dem Sandbauernhof. Aufgrund der Zugangsbeschränkung auf 40 Personen, wird es zwei identische Konzerte geben. Die Veranstaltung wird unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung durchgeführt. Voraussetzung ist der Nachweis einer Immunisierung (vollständig geimpft beziehungsweise genesen) oder eines negativen Corona-Tests.

Summit, das sind Hans-Günther Adam und Leonard Gincberg, die das Publikum auf eine musikalische Reise in die Welt des Jazz, der lateinamerikanischen Musik und der Pop-Klassiker nehmen. Als Special Guest ist Joscho Stephan dabei. Er prägt mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing. Durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Stephan weltweit einen herausragenden Ruf erspielt.