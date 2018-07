Korschenbroich: Das ist die Sebastianusstraße

Korschenbroich Die zentral gelegene Sebastianusstraße führt vom Mathias-Hoeren-Platz zur St. Andreas-Kirche. Früher hieß sie Hochstraße. Erst im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1975 wurde sie nach dem heiligen Sebastian benannt.

An der Außenfassade der St. Andreas-Kirche ist der Name der Sebastianusstraße auf einem nostalgischem Straßenschild mit weißer Schrift auf blauem Grund vermerkt. Die Kirche ist in der Anschrift dem Kirchplatz zugeordnet, prägt aber mit ihrem mächtigen Turm das Straßenbild entscheidend mit. Der Turm könnte vieles bezeugen, so etwa den großen Brand von 1716, dem viele Häuser des damaligen Dorfes zum Opfer fielen. Daraufhin veranlasste die Gemeinde 1729 die Anschaffung einer Feuerleiter und von Löscheimern, wie in der vom Historiker Prof. Hans-Georg Kirchhoff 1974 herausgegebenen Geschichte der Gemeinden Korschenbroich und Pesch nachzulesen ist. Beim Luftangriff 1943 wurde der Ortsteil abermals stark zerstört. Heute herrscht hier quirliges Leben im Schatten des Kirchturms. Das Eiscafé bietet Logenplätze mit Blick auf die kleine Flaniermeile und den Hannenplatz. Auf der Straße bieten diverse Geschäfte, ein Geldinstitut und zwei Friseursalons ihren Service an. Die Korschenbroicherin Andrea Höß führt den Salon Flocken als Familienbetrieb weiter. An einigen Fassaden erzählen Jahreszahlen vom Alter der Häuser. Das Backsteinhaus mit barockem Giebel an der Ecke Mühlenstraße wurde 1705 erbaut und ist – wie auch das Haus mit der Nummer 9 - in der Liste der Baudenkmäler aufgeführt. Das Rathaus mit Bürgerbüro und dem Referat des Bürgermeisters gehört zu den neueren Gebäuden. Es liegt ein wenig zurück Richtung Gymnasium und ist postalisch die Nummer „1“ der Straße.