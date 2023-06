Schützenfest in Steinforth-Rubbelrath Was an den Festtagen in Steinforth-Rubbelrath geplant ist

Start ist am Freitag, 9. Juni, wenn um 18 Uhr 42 frisch geschlagene Maien gesetzt werden. Tags darauf ist am Samstag, 10. Juni, das Antreten und um 18.15 Uhr der Festgottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal. Danach finden die Paraden in Steinforth und Rubbelrath statt. Im Festzelt an der Schloß-Dyck-Straße werden die Ehrengäste begrüßt und dann spielt die Band „Klangstadt“ auf.