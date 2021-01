Besondere Auszeichnung : Das Gymnasium Korschenbroich ist Europaschule

Korschenbroich Die Bildungseinrichtung wird für ihr vielfältiges Engagement ausgezeichnet. Das Prädikat wird in regelmäßigen Abständen überprüft. Wegen Corona musste der große Festakt ausfallen.

Flaggen mit gelben Sternen auf blauem Grund wehen an den neu aufgestellten Masten: Das Gymnasium Korschenbroich an der Don-Bosco-Straße darf sich ab sofort offiziell „Europaschule“ nennen.

„Das Gymnasium Korschenbroich ist eine weltoffene Schule – wir haben viele Austauschprogramme, mit der Fontys einen Kooperationspartner in den Niederlanden, bieten schon sehr früh eine dritte Fremdsprache und bilinguale Module an und haben europäische Projekte. Die Zertifizierung zur Europaschule hebt dieses Engagement würdigend hervor“, sagt Schulleiter Andreas Müller und versteht die Auszeichnung als Ansporn, das Angebot weiter auszubauen.

Die Schule hat zuvor ein strenges Bewerbungsverfahren durchlaufen, angeregt von Jacqueline Schindel-Barbosa. Während ihrer eigenen Schullaufbahn konnte sie Erfahrungen mit den Vorzügen einer Europaschule sammeln. Mittlerweile Lehrerin am Gymnasiums Korschenbroich, war es ihr „Traum, dass auch unser Standort Europaschule wird.“ Schnell waren das Kollegium und die Schulkonferenz überzeugt und stimmten der Bewerbung zu. Schindel-Barbose ist selbst zweisprachig aufgewachsen und findet es enorm wichtig, „jungen Menschen nicht zuletzt über die sprachliche Qualifikation den Weg in das künftige Berufsleben zu ebnen.“

Das Gütesiegel „Europaschule“ ist nicht ewig gültig. In regelmäßigen Abständen wird überprüft, ob die Schule den Anforderungen weiterhin entspricht. Positiv in die Waagschale kann das Gymnasium etwa Gemeinschaftsprojekte mit einer schwedischen Schule, regelmäßige Fahrten zum Europaparlament in Brüssel oder die Vorbereitungen auf Sprachzertifikate legen.