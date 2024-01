Damenmannschaft beim TV Korschenbroich Vor 50 Jahren starteten erstmals die Handballerinnen

Am kommenden Samstag, 13. Januar, wird ab 18 Uhr in der Gaststätte Oedinger der runde Geburtstag gefeiert. Es gehe vor allem darum, auf die alten Zeiten anzustoßen, sagt Gründungsmitglied Ulla Göris. Dekoriert wird in Weiß und Blau – den Farben des TVK. Außerdem werden einige Fotos aufgehängt. „Willkommen sind ehemalige und aktive Spielerinnen sowie Trainer“, sagt Ulla Göris. 80 Zusagen gebe es bereits. Sie selbst war zehn Jahre lang Frauenwartin.