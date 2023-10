Ausstellung in Korschenbroich Grabkreuze vom Waldfriedhof nun in der Kirche St. Andreas

Die Skulpturen wurden nun vom Waldfriedhof in die Korschenbroicher Kirche transportiert. Wie Rita Mielke gegenüber unserer Redaktion mitteilte, wird am Sonntag, 29. Oktober, um 11 Uhr die Ausstellung in der St. Andreas-Kirche eröffnet. Alex Böttges an der Trompete sorgt für die musikalische Untermalung, Pfarrer Zimmermann hält eine Ansprache und Sonja Kreutzer sowie Rita Mielke werden an diesem Vormittag die Entstehungsgeschichte und die Gestaltungsweisen der ehemaligen Grabkreuze vorstellen und so auf die Besichtigung der Kunstobjekte einstimmen.