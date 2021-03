Testcontainer vor Edeka in Korschenbroich : Corona-Schnelltestzentrum eröffnet

KORSCHENBROICH Online-Anmeldung ist erforderlich. Personal auf Matthias-Hoeren-Platz hilft dabei.

Am Sonnabend, 27. März, startet das neue Corona-Schnelltest-Zentrum in Korschenbroich. Direkt vor Edeka Handick am Matthias-Hoeren-Platz steht ein Test-Container, den Bürgermeister Marc Venten und Thomas Dückers, Leiter des Corona-Krisenstabes, am Freitagnachmittag eröffnet haben. Betreiber ist der Personaldienstleister GIS.